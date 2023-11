Juric, con Palladino c’è amicizia e stima reciproca. Prima da avversari a Monza

Juric e Palladino, da compagni di squadra a colleghi in panchina

Juric e Palladino si conoscono ormai da quasi vent'anni, da quando nel 2008 avvenne il primo incontro da compagni di squadra al Genoa. Juric era arrivato in Liguria già da due anni per unirsi alla corte di Gasperini per esplicita richiesta del tecnico, con cui guadagna la promozione in Serie A alla prima stagione e un decimo posto nella massima serie nel successivo campionato. Per la stagione 2008-2009 arriva come rinforzo Palladino, esterno offensivo, prelevato dalla Juventus dopo i prestiti alla Salernitana e al Livorno. Juric e Palladino insieme vivono da giocatori un'annata storica, in cui il Genoa sfiora la qualificazione in Champions League. Nel 2010 Juric dice addio al calcio giocato e decide di intraprendere una carriera da allenatore, entrando nello staff della Primavera del Genoa e studiando le lezioni di Gasperini; Palladino invece, nove anni più giovane, continua a giocare. Le loro strade tornano a incrociarsi quando Juric, dopo l'esperienza al Mantova, siede nel 2015 sulla panchina del Crotone in Serie B e chiama l'ex compagno di squadra Palladino come rinforzo per la rosa. Juric e Palladino festeggiano così insieme la prima storica promozione del Crotone in Serie A e poi insieme, sempre da tecnico e giocatore, migrano al Genoa nel 2017, la chiusura di un cerchio per entrambi. Da lì le strade si sono divise: Juric siede sulle panchine di Verona e Torino, Palladino inizia a intraprendere la carriera da tecnico e approda alla Primavera del Monza. Poi per la prima volta le traiettorie sono tornate a convergere nella scorsa stagione in Serie A: Juric sulla panchina granata, Palladino su quella del Monza dopo l'esonero di Stroppa.