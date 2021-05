Juric da calciatore fece male al Toro: era in campo nel 2009 con il Genoa

Mai sconfitto da calciatore contro il Torino, bilancio meno felice invece da allenatore

Ivan Juric e il Torino. Un lungo rapporto da avversari, con alcuni celebri fatti, che tra qualche ora potrebbe trasformarsi ufficialmente in un matrimonio in vista della prossima stagione. Da calciatore Juric in Italia ha indossato le casacche rossoblù del Crotone e del Genoa, mentre da primo allenatore ha fin qui seduto sulle panchine di Mantova, Crotone, Genoa e Hellas Verona. Con le scarpette indosso ha sfidato per cinque volte il Torino senza mai perdere. Due volte l’ha fatto in Serie A con il Genoa vincendo in entrambi i casi, tre volte in Serie B con il Crotone vincendo una gara nel 2004/2005 e pareggiando le due della successiva stagione, quella della promozione in Serie A dei granata guidati da Gianni De Biasi. Proprio nel 2005/2006 in entrambi i match fu ammonito: all’Olimpico finì 0 a 0, allo “Scida” 1 a 1 (Rosina e Pellè i marcatori).