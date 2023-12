Juric e Gasperini, l’allievo e il maestro. I precedenti non sorridono al croato

Juric e Gasperini, un rapporto di amicizia dai tempi di Crotone

Effettivamente i due si conoscono molto tempo prima dell'esperienza in terra ligure. C'è il Crotone, squadra che naviga nelle acque della Serie C del 2003. Gasperini è alla prima esperienza su una panchina dopo aver allenato le giovanili della Juventus, mentre Juric è approdato in Calabria dopo anni tra Croazia e Spagna. L'accoppiata funziona, scatta subito il feeling. Il Crotone verrà promosso in Serie B e i due si ritroveranno anche al Genoa e anche qui condivideranno molte gioie. La promozione in Serie A con il Genoa e anche il ritorno in Europa per il club ligure. Ma Juric intanto studia da allenatore, sotto la guida di Gasperini e quando appende le scarpe al chiodo e seguirà l'attuale allenatore dell'Atalanta nelle sue esperienze tra Inter e Palermo. Ora dopo anni in cui Gasperini ha reso l'Atalanta una realtà della Serie A e Juric ha portato a termine la sua gavetta, i due sono diventati avversari. Juric non ha mai dimenticato l'importanza di Gasperini nella sua vita sportiva, più volte ha dichiarato "Gasp mi ha cambiato la vita".