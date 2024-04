Juric e il futuro: “Le cose sono chiare da tempo”. Ecco cosa intende

Juric: "Le cose sono chiare da tanto tempo". Ecco perché

La premessa è che al momento non c’è nulla di ufficiale. Si sa tuttavia che il tecnico croato ha sempre messo in standby le proposte di rinnovo offerte da Cairo e che negli ultimi mesi ha sempre collegato la sua permanenza in granata in base alla qualificazione in Europa del Torino: "Se non vado in Europa, cosa ci faccio qui? Non dobbiamo vivacchiare. Il mio pensiero è questo. Abbiamo fatto un lavoro straordinario. Ma se vado in Europa, sto al Toro. Altrimenti, me ne vado via", aveva detto proprio il tecnico il giorno in una conferenza stampa straordinaria dopo la gara con la Salernitana. Concetto ripetuto, seppur con meno enfasi, anche in seguito. L'Europa è quello che si aspettano la piazza e i tifosi e se non si fanno felici - come detto proprio da Juric recentemente - è giusto fare un passo indietro.