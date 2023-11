Juric e il rapporto con l’ambiente da recuperare: il futuro passa anche da qui

Juric e alcuni esponenti della Curva Maratona hanno avuto un confronto positivo mercoledì mattina al Filadelfia, un incontro che potrebbe rasserenare un ambiente che si stava rendendo particolarmente acceso e complicato da vivere nelle ultime settimane. Lo scontro tra allenatore e tifoseria è stato dunque evitato, ma le prossime settimane saranno molto importanti per ricostruire un buon rapporto tra le parti in causa. Come insegna al passato, da Ventura a Mazzarri, il rapporto con l'ambiente rappresenta un aspetto fondamentale per il proseguimento di un avventura in granata.

A settembre la visita alla festa della Curva Maratona

Juric sta dunque vivendo il periodo più complicato della sua gestione. Il tecnico non è mai stato oggetto di contestazione diretta da parte della tifoseria, che ha invece attaccato il presidente e la squadra nel suo insieme. Ma è chiaro che l'allenatore - al momento - non sia più osannato quanto in passato. Piccoli screzi tra Juric e i tifosi non sono mai mancati, portati ad esempio dalle accuse di non riempire mai lo stadio e il paragone con la piazza barese sempre piena. Dissidi sempre superati, tanto che negli scorsi mesi il tecnico aveva presenziato alla festa della Curva Maratona e al Filadelfia, alla vigilia del derby, era stato acclamato dai tifosi. Ora starà a Juric riconquistarsi i cori dei tifosi, recuperando un rapporto che sarà fondamentale anche per decidere cosa accadrà a fine anno. Al momento la lancetta sembrerebbe puntare verso l'addio.