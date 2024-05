Juric e il tabù delle vittorie in rimonta: a Verona è la prima dopo due anni

Da quando Juric siede sulla panchina del Torino sono arrivate solamente 3 vittorie in rimonta, l'ultima è proprio quella contro il Verona

14 maggio

“Per la prima volta da quando sono al Toro abbiamo rubato una partita". Queste le parole del tecnico nella conferenza postpartita, che lasciano trasparire tutta l'insoddisfazione per il match giocato domenica. Il Torino dopo essere passato in svantaggio al 67' minuto con il gol di Swiderski, è riuscito a ribaltare la gara nel finale grazie al gol di Savva e a quello di Pellegri. Vincere in rimonta, per questo Torino, è un avvenimento veramente insolito, un fatto che non si è quasi mai verificato durante l'intero ciclo Juric. In questi tre anni il tecnico croato è riuscito a vincere dopo una situazione iniziale di svantaggio solamente 3 volte, vediamo ora l'ultima occasione in cui i granata hanno ribaltato le sorti della gara.

L'ultima vittoria in rimonta del Torino — Savva e Pellegri, entrambi subentrati, hanno cambiato le sorti del match, regalando al Torino 3 punti preziosissimi. L'ultima vittoria in rimonta dei granata risale a due anni fa, con esattezza al primo maggio 2022. In quell'occasione l'avversaria era l'Empoli di Andreazzoli, che al Castellani era passata in vantaggio al 56' minuto grazie alla rete di Zurkowski. I padroni di casa erano già pronti ad assaporare i 3 punti, ma l'espulsione di Verre cambia completamente le sorti del match. Pochi minuti dopo il rosso un tocco di mano in area di Stojanovic permette ad Andrea Belotti di portare il Toro in parità dal dischetto. Successivamente per i granata un'altra occasione d'oro, con un secondo rigore causato ancora dallo stesso Stojanovic, anche lui espulso. Il gallo anche questa volta non sbaglia ed i granata passano in vantaggio. Infine arriva un'altra rete, sempre di Belotti, che permette al Toro di trionfare 3 a 1. Un fatto interessante è che anche Andrea Belotti, proprio come Pellegri e Savva, in quell'occasione era entrato a gara in corso.

Perché il Toro non riesce mai a ribaltare la partita? — Una caratteristica che emerge con chiarezza dal triennio Juric riguarda proprio l'incapacità di capovolgere a proprio favore le situazioni di svantaggio. Si tratta di una tendenza che nel corso degli anni si è consolidata nel gruppo e che ad oggi risulta uno dei punti di debolezza più evidenti di questo Toro. I granata appena subiscono gol non riescono a reagire e le cause di tale condizione possono essere molteplici. Sicuramente una delle prime ragioni si può ritrovare nei numerosi infortuni, che soprattutto quest'anno hanno colpito la squadra. Il Toro non riesce quasi mai ad essere al completo e proprio per tale ragione spesso deve sopperire alle numerose mancanze con le riserve. Per questo motivo la rosa, che già è corta, non riesce a garantire il giusto ricambio di energie e dunque i granata quando cadono in situazioni di svantaggio non riescono a trovare la forza necessaria per reagire e ribaltare la partita. Non a caso l'apporto dei subentrati del Torino è uno dei peggiori di tutta la Serie A. Quest'anno dalla panchina sono arrivati 6 gol (2 nell'ultima gara). Una statistica che oltre ad evidenziare le poche alternative dei granata, risalta anche la gestione dei cambi poco vincente di Juric. Il tecnico spesso decide di effettuare le sostituzioni troppo tardi e nella maggior parte delle situazioni tali scelte non sono riuscite a cambiare il risultato.

