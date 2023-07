Juric in dubbio sulla terza punta: “Valutazioni pesanti. Pellegri c’è stato poco”

Il Torino e Ivan Juric stanno valutando la possibilità di acquistare una terza punta in questa sessione di mercato estivo. La scorsa stagione il tecnico granata ha potuto contare poco su Pietro Pellegri (455' sono stati i minuti giocati dal numero 11 in campionato): molti sono stati i problemi muscolari che lo hanno tenuto ai box per diverso tempo. Tonny Sanabria la scorsa stagione ha fatto gli straordinari (2442' sono stati i minuti collezionati dall'attaccante paraguaiano in Serie A) e in vista della nuova stagione il club insieme al tecnico croato dovranno decidere se puntare a prendere una terza punta per essere più tranquilli in quella zona del campo.