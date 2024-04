Juric, la preparazione delle partite è super: i dati lo confermano

Torino, 26 porte inviolate nel primo tempo su 30 partite: è record nei top 5 campionati europei

Il Torino ha numeri da primato europeo per quanto riguarda la capacità di tenere la porta inviolata nella prima frazione di gara. In 26 delle 30 partite disputate fin qui la rete granata non si è mai gonfiata nei 45' minuti iniziali. Ciò corrisponde a una percentuale di inviolabilità della porta dell'87%. Un vantaggio non indifferente, che ha consentito al Toro di poter impostare spesso e volentieri un secondo tempo in cui andare a cercare il risultato piuttosto che a inseguire. Solo in un'occasione su 30 partite complessive, i granata si sarebbero ritrovati sconfitti al termine dei primi 45': a fine agosto a San Siro nella gara con il Milan, 3-1 in favore dei rossoneri dopo la prima frazione. Da allora in poi non è mai più successo. Nelle restanti gare i granata sono andati sul riposo in parità in 22 partite e in 7 in vantaggio. Se le partite terminassero dopo 45' il Torino sarebbe quinto in graduatoria a quota 43 punti raccolti e a tre punti dal terzo posto della Lazio.