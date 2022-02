Juric: “Pjaca ok, Belotti in gruppo da lunedì”. Ma la difesa preoccupa: il punto

Bremer è squalificato, Buongiorno risente di un problema agli adduttori e Djidji non è al meglio. Contro l'Udinese il Toro rischia di avere gli uomini contati dietro

Luca Bonello

Una conferenza stampa piena di argomenti interessanti è quella che ha sostenuto Ivan Juric nella mattinata della vigilia di Udinese-Torino. Dal mercato alla vicenda Bremer, il tecnico croato ha fatto maggior chiarezza anche riguardo alla situazione infortunati in casa Toro, tratteggiando lo stato dell'arte dell'infermeria dopo i quindici giorni della sosta. Diversi giocatori non sono al meglio e particolarmente colpita è la difesa, che ad Udine potrebbe arrivare con gli uomini contati, ma, in compenso, l'attacco è numeroso.

PJACA E BELOTTI - "Pjaca sta bene. Ha avuto un piccolo problema al ginocchio ma niente di che. Oggi si allena e sarà convocato". Così Ivan Juric ha scacciato ogni tipo di preoccupazione a riguardo del proprio calciatore, per il quale si erano diffuse indiscrezioni su un presunto nuovo infortunio serio. Il tecnico ha continuato: "Per giocatori come lui e Mandragora, reduci da operazioni al crociato, è normale avere qualche piccolo problemino delle volte". Nessuna ricaduta quindi per Pjaca che contro l'Udinese salvo sorprese ci sarà. Le buone notizie in casa Toro arrivano anche dal recupero di Belotti, il quale, dopo oltre due mesi di stop causa lesione di secondo grado alla coscia destra, è prossimo al rientro. In conferenza Juric ha infatti affermato: "Dalla prossima settimana potrà lavorare col gruppo". Il recupero del Gallo sarà comunque graduale e l'obiettivo è migliorare il più possibile la sua condizione avendo come obiettivo il derby del 18 febbraio.

DIFESA - Le preoccupazioni riguardano invece la difesa, a partire da Alessandro Buongiorno, il quale è il favorito per sostituire lo squalificato Bremer ma risente di un problema all'adduttore che verrà valutato nelle prossime ore. In caso di assenza del numero 99, il Torino ad Udine potrebbe dover rivisitare completamente il proprio reparto arretrato, considerato anche che Djidji non è al meglio. "Koffi ha qualche problema al pube. Ha ricominciato ad allenarsi, ma spero sconfigga questo problema noioso affinché continui a giocare come ha fatto ora" ha affermato Juric. Il tecnico granata, per il match di Udine ha già pensato però ad un piano B. "Abbiamo provato Zima al centro con Izzo terzo a destra. Se Buongiorno non ce la fa, andremo con questa opzione”. Possibile, dunque, un rilancio del napoletano.