Juric pre Torino-Lazio: alle 11 la conferenza stampa del tecnico granata

Il tecnico granata parla in vista del secondo turno di Serie A: partita in programma contro la Lazio di Sarri

Ivan Juric torna a parlare in conferenza stampa, presentando la gara contro la Lazio, seconda giornata di Serie A e prima partita tra le mura amiche del nuovo campionato. Il tecnico è dunque atteso nella sala conferenze dello stadio Olimpico Grande Torino per rispondere alle domande dei cronisti presenti.

Come avete preparato la partita?

"La Lazio è migliorata sia come espressione di gioco sia come singoli che hanno coperto i punti deboli dell'anno scorso. Contro il Bologna hanno fatto una grande partita, ribaltando il risultato e giocando con l'uomo in meno. Noi abbiamo passato una buona settimana con qualche acciacco e con i nuovi che si stanno integrando".