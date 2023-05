Juric pre Verona-Torino: “Sarà una gara tosta. Rimpianti in stagione? Non ne ho”

Pochi minuti prima dell'inizio della sfida tra Verona e Torino, valida per la 35esima giornata di Serie A, il tecnico granata Ivan Juric è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per commentare la partita. Di seguito le sue dichiarazioni: "Per me è una grandissima emozione tornare qui ma bisogna concentrarsi sulla partita per fare il massimo. La partita di un anno fa? Una bellissima partita tra due squadre che stavano vicine in classifica, ci era andata bene. La classifica di oggi? Sappiamo che loro giocheranno con grande aggressività e sarà una partita tosta. Rimpianti per punti persi contro le piccole? Non ne ho, sono fiero di quello che hanno fatto i ragazzi sapendo da dove siamo partiti. Poi incidono anche gli episodi come nell’ultima. Il futuro? Ora sono concentrato su queste quattro partite da fare con cuore e testa, e poi penseremo al resto. Un bilancio della stagione? Siamo andati oltre le previsioni"