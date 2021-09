Juric pre Venezia-Torino: “Giocare senza punta? No. Verdi ci darà una mano”

Ivan Juric, allenatore del Torino, è intervenuto in conferenza stampa per presentare la trasferta di Venezia di domani. Di seguito le dichiarazioni del tecnico croato del Toro: "Mi sembra che la classifica conti poco adesso, il Venezia ha sempre fatto buone prestazioni e poi quando vinci il campionato di Serie B e mantieni l'ossatura significa che sai ciò che devi fare. Hanno un gioco ben consolidato e sono pericolosi, hanno fatto une bella partita ad Udine ma gli è andata male anche contro il Milan. sarà una sfida tosta come tutte in Serie A".