Juric, primo cambio di modulo dal 1′. E prima sconfitta al Toro contro Sarri

Il grande esperimento delle due punte non è stato particolarmente brillante. A sorpresa, rispetto a quanto affermato con vigore nelle scorse settimane, Ivan Juric ha schierato dal primo minuto Zapata con Sanabria e alle loro spalle il solo Vlasic, unico trequartista. Dal punto di vista della manovra offensiva non si sono visti miglioramenti. Il Torino continua a fare fatica a creare palle gol e questo è il trend più preoccupante del primo segmento di stagione. Se si tolgono i gol da calcio piazzato, ne restano pochi da contare nel campionato dei granata, segno che il problema è più profondo del semplice concetto delle due punte o dei due trequartisti. C'è da dire che i movimenti di Zapata e Sanabria non sono stati malvagi e i due si sono alternati più volte. Questa coppia è una delle possibilità che dà la rosa attuale ed è giusto che questa strada venga tentata senza per forza esprimere bocciature dopo una singola partita. A Roma l'esperimento è finito dopo la rete di Vecino, quando Juric è tornato al 3-4-2-1 con l'inserimento di Radonjic per uno stanco Zapata. Nonostante tutto, il tecnico croato ha provato a guardare l'esperimento da un punto di vista positivo. "Mi è piaciuto Tonny più da secondo attaccante che da primo. Penso si possa fare di nuovo. Per il resto, la coppia Duvan-Tonny non mi è dispiaciuta" ha sottolineato (LEGGI QUI).