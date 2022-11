Juric ritrova Belotti: “Voleva provare altro, anche per questo non era al top”

Prima da ex per il Gallo, che in estate ha deciso di lasciare Torino in cerca di nuove esperienze

Roma-Torino sarà la prima partita da ex per Andrea Belotti. Il Gallo ritroverà i granata da avversario per la prima volta dopo sette stagioni all'ombra della Mole e ritroverà da avversario quell'Ivan Juric che ha sempre parlato del Gallo senza peli sulla lingua, criticandolo quando necessario ed esaltandolo per i valori umani e lo spirito messo in campo.

La voglia di nuove esperienze

Al tempo stesso il tecnico ha però voluto sottolineare come la volontà del giocatore fosse quella di lasciare Torino in cerca di nuovi stimoli, da cui la decisione di non rinnovare il contratto in scadenza e liberarsi a parametro zero. "Voleva provare altre esperienze e forse anche per questo le sue prestazioni non erano sempre al massimo" ha spiegato Juric. In effetti nell'ultima stagione in granata Belotti ha faticato a lasciare il segno, chiudendo per la prima volta il campionato senza andare in doppia cifra. Sicuramente hanno pesato i tanti problemi fisici del Gallo, che ha faticato a trovare continuità nell'arco della stagione.