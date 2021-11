Juric ritrova il suo ex compagno Motta: gli fornì anche un assist contro il Toro

Per 22 volte in Serie A hanno giocato insieme con la maglia del Genoa nella magica stagione 2008/2009: l’assist risale al match del “Ferraris” del 10 gennaio 2009

Ivan Juric troverà sulla sua strada domani, sabato 6 novembre, un suo ex compagno non solo di squadra ma addirittura di reparto al Genoa, ovvero Thiago Motta . Sono state ventidue le partite giocate assieme in Serie A con la casacca del Grifone, tutte nella stagione 2008/2009 sotto la guida di Gian Piero Gasperini. Quella stagione culminò con uno straordinario quinto posto finale del Genoa (a oggi il miglior piazzamento in Serie A del club rossoblù nella massima serie nell’era dei tre punti). Tra l’altro, nel penultimo turno di quel campionato si verificò la maxi-rissa proprio all’Olimpico di Torino al triplice fischio con i granata sconfitti 2 a 3 e ormai prossimi alla retrocessione, certificata la settimana seguente.

ASSIST - In quella magica annata per il Grifone Juric si rese protagonista anche di un assist per Motta e tra l’altro proprio contro il Torino. Era la diciottesima giornata, era il 10 gennaio 2009 e il Torino di Walter Novellino affondò allo stadio “Ferraris” perdendo 3 a 0 e venendo letteralmente dominato dai rossoblù di Gasperini. Due reti maturarono sugli sviluppi di calcio d’angolo e in entrambi i casi il battitore dalla bandierina fu l’attuale tecnico granata. Sui cross del croato si avventarono al 18’ Biava, mentre all’85’ proprio Motta che siglò la rete del definitivo 3 a 0. Per la serie: corsi e ricorsi storici.

PRECEDENTI - Da allenatori invece non si sono mai incrociati. Motta è più giovane di sette anni rispetto a Juric e sta provando a ritagliarsi degli spazi in Serie A, anche se fin qui non è stato troppo fortunato. Anche allo Spezia sta lottando per la sopravvivenza alla guida della squadra e contro il Torino si giocherà una fetta importante del suo futuro. Motta ha sfidato una volta il club granata da tecnico: sconfitta 0 a 1 ai tempi del Genoa il 30 novembre 2019 (il colpo di testa di Bremer fu uno degli ultimi acuti del Torino di Walter Mazzarri). Per Juric, invece, quattro gare contro lo Spezia e zero sconfitte: due vittorie in trasferta (una con il Crotone e l’altra con l’Hellas, entrambe per 0 a 1) e due pareggi in casa (0 a 0 con il Crotone in B nel 2016 e 1 a 1 con l’Hellas in A lo scorso 1° maggio).