Juric sfida Inzaghi: all’andata il croato mise più di un grattacapo al nerazzurro

Il confronto tra il tecnico croato e il collega nerazzurro. Nono duello personale da allenatori: precedenti a favore dell’ex bomber

Andrea Calderoni

All’andata il Torino di Ivan Juric giocò una signora partita presso la Scala del calcio di Milano ma portò a casa soltanto i complimenti. Appena prima di Natale vinse l’Inter di Simone Inzaghi per 1 a 0. Anche a San Siro i granata risultarono poco incisivi sotto porta, come troppe volte è accaduto durante la stagione in trasferta. Il duello tra i due tecnici, però, mise in evidenza maggiormente il croato che riuscì a impensierire e non poco i campioni d’Italia. Il Torino giocò con la giusta personalità e dimostrò di aver raggiunto una certa identità da presentare sia in casa sia in trasferta. A distanza di qualche mese le cose sono leggermente cambiate: il giudizio sul Torino resta positivo, ma la flessione dell’ultimo periodo merita delle risposte. Come già accaduto nel Derby della Mole, è attesa una prestazione di livello contro una big (se non la big per eccellenza) del torneo. I granata hanno tutti i mezzi tecnici e tattici per sfornarla e i precedenti stagionali (quasi mai supportati dai risultati) lo testimoniano.

DICHIARAZIONI - Prima del match d’andata Inzaghi fece i complimenti a Juric e Juric fece i complimenti a Inzaghi. Il croato a proposito del collega utilizzò parole al miele: “L’Inter è la squadra che gioca meglio, sfrutta bene il lavoro di Conte e Inzaghi ha dato imprevedibilità. Si sentono più liberi, hanno giocate meno codificate e si vede. Le ultime gare mi hanno impressionato per come attaccano e come difendono, è una novità per il nostro calcio. Inzaghi è bravissimo: è un top allenatore”. Nemmeno l’ex attaccante risparmiò i complimenti al collega: “Affrontiamo una squadra in salute e molto ben organizzata. Ha giocatori di qualità e quantità e nelle ultime quattro partite ha fatto due pareggi e due vittorie. È in striscia positiva, l'allenatore è molto preparato e lo stimo molto, riesce a tirare fuori il meglio dalle sue squadre”.

BILANCIO - L’ex mediano Juric non avrà un compito semplice domenica sera. L’Inter arriverà provata dalla gara di Champions League di Anfield contro il Liverpool. La prova è stata dispendiosa dal punto di vista fisico e mentale; inoltre, non è stata coronata da una soddisfazione. Dal canto proprio il Torino si presenterà un po’ più fragile rispetto al match d’andata, complice un lungo periodo senza vittorie e con pochi punti portati a casa. Sarà il nono incontro tra Juric e Inzaghi: 5 vittorie per il nerazzurro, 2 pareggi e un’unica vittoria per il granata, risalente al 12 dicembre 2020 (Lazio 1 - Hellas Verona 2). Juric ha vinto una sola volta con l’Inter in carriera in nove gare disputate, mentre Inzaghi ha perso soltanto due volte contro il Torino in dieci incontri (cinque successi e tre pareggi).

