Juric si impone su Sousa: il suo Toro ha ancora grandi margini di crescita

Il Torino all'Arechi è stato per la prima volta in stagione cinico. Non che lo fosse sempre stato nella passata annata, nella quale tante volte sono stati persi punti per la mancanza di cattiveria in zona porta. Per trasformarsi da squadra di centro classifica a pretendente per un piazzamento in Europa il Torino deve trovare una continuità di cinismo, solo così possono maturare i punti pesanti. Quello di ieri sera, lunedì 18 settembre, non è stato il Torino più bello dell'era Ivan Juric ma ha dimostrato con i fatti di essere una squadra più attrezzata dell'attuale Salernitana. I granata piemontesi hanno fatto valere la miglior organizzazione e la maggior qualità praticamente in ogni reparto. Nonostante le assenze, la formazione di Juric ha ben lavorato e ha confermato quanto di buono visto in questo inizio di stagione in fase di non possesso (trasferta di Milano a parte). Per tre volte in quattro turni Vanja Milinkovic-Savic e compagni hanno tenuto la porta inviolata e tre indizi danno certamente una prova: il Torino sa interpretare molto bene la fase difensiva. Non va dimenticato che ieri ha rischiato di capitolare sulla traversa piena di Cabral, ma anche in quel caso l'azione dei campani è stata frutto di un disimpegno sbagliato e non di un posizionamento errato della retroguardia.