Juric soffre Allegri, il bilancio pende a favore del livornese

Il bilancio: Allegri nettamente in vantaggio

Nei confronti diretti Massimiliano Allegri è nettamente in vantaggio rispetto a Juric. I due tecnici si sono affrontati nove volte in carriera e per sei volte il tecnico bianconero ha avuto la meglio la sul collega. Due invece i pareggi tra i tecnici, mentre Juric può fregiarsi di una sola vittoria contro Allegri. I due non si sono mai affrontati da giocatori. Juric ha cominciato a muoversi tra i professionisti nel 1994, quando esordì con lo Spalato. In quel periodo Allegri giocava nel Cagliari, club che poi ritroverà nella fase iniziale della sua carriera.