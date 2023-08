Juric sprona Cairo sul mercato: “Il salto di qualità dipende dal presidente”

"Abbiamo creato una buona base di giocatori giovani, poi se il presidente vuole fare qualcosa in più deve arrivare da lui. In questo momento la squadra è buona, manca qualche elemento per ripetere la scorsa stagione. Ora tocca alla società”. Juric prima di Torino-Cagliari non dimentica di chiamare all'appello la società, rinnovando l'invito ad un salto di qualità, che dipende anche dalla volontà del presidente. Il mister ha bisogno di una rosa completa per migliorare il livello raggiunto l'anno scorso: “Se non avessi lottato, ora saremmo ad un punto più basso. Le litigate in passato servivano per questo.