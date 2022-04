Juric: “Stadio pieno? Sì, con tanti milanisti”. Ma si rivedrà la Maratona

Il tecnico del Toro prevede che ci saranno molti tifosi milanisti allo stadio Olimpico Grande Torino

Federico De Milano

Il Torino si appresta a sfidare il Milan in un match valido per il 32° turno del campionato di Serie A. Quest'oggi il tecnico granata Ivan Juric è intervenuto in conferenza stampa per presentare la partita e tra i temi trattati c'è stato anche quello dell'affluenza del pubblico allo stadio Olimpico Grande Torino. Il fattore della poca affluenza allo stadio è stato uno dei temi principali di questa annata di un Toro che non ha mai potuto contare su un elevato numero di propri sostenitori a causa anche delle limitazioni imposte dal Governo per cercare di arginare la pandemia, ma non solo. Per il match di domani, il primo con la capienza al 100%, si andrà vicini al tutto esaurito (attese quasi 25mila persone allo stadio) ma, inutile nasconderlo, anche per la nutrita presenza di supporters del Milan.

PUBBLICO AVVERSARIO - Uno scenario che si era già visto nella sfida giocata poco meno di un mese fa contro l'Inter, giocato davanti a molti tifosi della squadra avversaria. Comprensibile se si pensa che le big del campionato hanno molti tifosi anche in Piemonte e che il Milan domani giocherà in piena lotta scudetto. "Penso che ci saranno tanti milanisti, se vogliamo essere sinceri", è stata la previsione di Juric. Il tecnico granata però si è anche congratulato con i supporter granata che allo stadio non hanno mai fatto mancare la propria vicinanza alla squadra: "Ho detto sempre che c’è stato poco pubblico ma chi è venuto si è sempre comportato con positività e mi è piaciuto. Mi auguro che questo possa continuare. Domani sicuramente ci saranno tanti milanisti e lo stadio sarà pieno".

RITORNO - Da segnalare c'è il fatto che per il match di domani è in ogni caso attesa la ricomparsa dei gruppi organizzati della Maratona, con il loro calore e il loro colore. In un comunicato congiunto, i gruppi ultrà avevano fatto sapere lo scorso autunno di non voler entrare allo stadio in forma ufficiale e congiunta fin quando sarebbero rimaste le limitazioni anti-Covid, che ad oggi sono state rimosse eccezion fatta per l'obbligo di Green Pass Base. Per questa partita, secondo quanto appreso da Toro News, si rivedranno gli Ultras Granata e i Cast, anche se i gruppi sono stati dimezzati dalle diffide e dalle assenze di persone non vaccinate. Non ci sarà invece il gruppo Bogianen, che si sarebbe sciolto un paio di mesi fa.