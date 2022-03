Torino-Inter, sarà record stagionale di affluenza (complici i tifosi nerazzurri)

Pochi tagliandi rimasti nei distinti e nella tribuna est, il secondo anello in Curva Maratona è quasi al completo: si punta ai 15mila spettatori

La prossima partita del Toro vedrà i granata impegnati domenica 13 marzo alle 20.45 all'Olimpico Grande Torino contro l'Inter. Sarà una sfida di grande importanza sia per la squadra di Juric, che vuole invertire il trend contro le big del campionato e ritrovare un successo che manca da gennaio, sia per i nerazzurri di Inzaghi, reduci dall'eliminazione in Champions League e determinati a continuare la lotta-scudetto a distanza con i cugini del Milan. Per l'occasione è prevista una grande affluenza allo stadio: dopo aver superato per la terza volta in stagione la soglia dei 10.000 nella sfida contro il Cagliari, anche contro l'Inter si assisterà ad una bella cornice di pubblico. Sono infatti pochi i posti rimasti disponibili sia nei distinti sia nella tribuna est, mentre in Curva Maratona il secondo anello è quasi del tutto esaurito; i biglietti rimasti fanno riferimento soprattutto alla Curva Primavera e al primo e terzo anello dei vari settori (nei Distinti granata, è questo l'unico livello disponibile; esauriti primo e secondo anello). Si può pensare che la quota di spettatori possa avvicinarsi più che mai quest'anno a 15mila unità.