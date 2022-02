Torino-Cagliari, aumenta il pubblico allo stadio: 10.231 spettatori

Prima gara con la capienza al 75% nel 2022 per i granata

Nella prima gara con la capienza tornata nuovamente al 75%, i granata registrano per la terza volta in stagione più di diecimila spettatori. Sono infatti 10.231 i paganti che hanno assistito alla gara contro il Cagliari, per un incasso di 216.818 euro. Dopo le partite interne contro Sampdoria (alla quale erano presenti molti ragazzini delle Academy) e Derby (con una sostanziosa presenza di supporter bianconeri) il Torino torna a far registrare una quota superiore ai 10mila spettatori, anche se le presenze allo stadio non si sono avvicinate alla capienza massima prevista con le attuali limitazioni. Bello il momento a inizio gara in cui il pubblico presente ha supportato con applausi l'appello dello speaker Stefano Venneri relativo alla guerra in Ucraina. Applausi anche per l'ex tecnico granata Walter Mazzarri.