Diego Mascardi è sempre più vicino a diventare un nuovo giocatore del Torino. Il portiere classe 2006, reduce dall’esperienza in Serie B con lo Spezia culminata con la retrocessione del club ligure, rappresenta uno dei profili giovani più interessanti del panorama italiano. Se l’operazione, che si aggira intorno a un milione e mezzo di euro, dovesse andare in porto, il club granata si troverebbe però davanti a una scelta importante sul futuro dell’estremo difensore. Le ipotesi sul tavolo sono essenzialmente tre. La prima, la più coraggiosa ma anche la più affascinante, sarebbe quella di affidare subito a Mascardi il ruolo di primo portiere del Toro, puntando senza esitazioni sul suo talento e sui margini di crescita. La seconda opzione prevede invece un inserimento più graduale: Mascardi potrebbe restare in granata come secondo portiere, accumulando esperienza e aspettando il momento giusto per diventare titolare. Infine, c’è la possibilità di un nuovo prestito, soluzione che gli garantirebbe continuità e minutaggio in un’altra realtà prima del definitivo ritorno sotto la Mole.

Dalla gavetta nello Spezia alla chiamata in Nazionale Under 21

Nato a Carrara, Diego Mascardi muove i primi passi nel mondo del calcio con la maglia del Don Bosco Fossone, società dilettantistica della sua città. A soli 14 anni viene notato dallo Spezia, che decide di puntare su di lui inserendolo nel proprio settore giovanile. Da quel momento il portiere classe 2006 compie una crescita costante, percorrendo tutte le tappe del vivaio ligure fino ad affermarsi nella formazione Primavera e ad avvicinarsi progressivamente alla prima squadra. Le sue prestazioni non passano inosservate nemmeno in ambito federale. Mascardi entra infatti nel giro delle Nazionali giovanili azzurre, vestendo le maglie dell'Under 17, dell'Under 18 e dell'Under 19. Il definitivo salto di qualità arriva però nell'ultima stagione, quando trova spazio con continuità tra i professionisti. Le apparizioni in Serie B con lo Spezia gli valgono la prima convocazione con l'Italia Under 21, Nazionale con cui esordisce il 5 settembre 2025 nella sfida contro il Montenegro. Nell'annata appena conclusa ha totalizzato 18 presenze complessive tra campionato e Coppa Italia, subendo 28 gol e accumulando esperienza preziosa nonostante la difficile stagione vissuta dal club ligure, retrocesso in Serie C.

Fisicità, qualità con i piedi e dedizione

Portiere moderno e dalle caratteristiche particolarmente interessanti, Mascardi abbina una struttura fisica imponente a doti atletiche di assoluto livello. Con la sua altezza che supera i 190 centimetri rappresenta una presenza importante tra i pali, ma ciò che sorprende maggiormente è la capacità di abbinare stazza e rapidità di movimento. Reattività, esplosività e copertura dello specchio della porta sono infatti alcune delle qualità che gli hanno permesso di emergere nel corso della sua crescita. Negli anni trascorsi nel settore giovanile dello Spezia ha inoltre lavorato molto sul gioco con i piedi, aspetto diventato fondamentale nel calcio contemporaneo. La sicurezza nelle uscite e la capacità di partecipare alla costruzione dell'azione lo rendono un profilo in linea con le esigenze del ruolo moderno. A queste qualità tecniche si aggiunge una componente caratteriale tutt'altro che secondaria: la determinazione. Da adolescente è stato costretto a fermarsi per quasi un anno a causa di un delicato problema di crescita alle ginocchia, ma grazie a un lungo percorso di recupero è riuscito a superare le difficoltà e a tornare più forte di prima. Una prova di maturità che racconta molto della sua personalità e della sua voglia di migliorarsi costantemente. Ora è arrivato il momento del grande salto e il Toro è pronto ad accoglierlo tra le sue braccia.