Juric-Torino ancora insieme? Tutto quello che si sa sul dossier rinnovo

Al momento, stando alle dichiarazioni pubbliche delle parti, la sensazione netta è che il club granata sarebbe pronto a firmare subito, mentre è il tecnico a prendere tempo. "Io non chiudo la porta a nessuno, ma in questo momento penso a lavorare - ha detto Juric -. Devo creare valore per il Torino, migliorare ogni giocatore al massimo. Del futuro non mi interessa parlare adesso: voglio sentirmi libero e così anche la società è libera di scegliere. Poi vedremo più avanti, i rapporti sono buoni, nella vita non si sa mai". ( LEGGI QUI ). Ben più netta la posizione di Cairo, che - pur con qualche sferzata qui e lì - anche nei momenti più critici ha sempre espresso sostegno a Juric, garantendogli totale autonomia nelle scelte tecniche: "Sono soddisfatto del suo lavoro, ha la mia stima. Mi piacerebbe continuare insieme e spero sia possibile: ci vedremo e ne parleremo", ha detto il patron granata solo pochi giorni fa ( LEGGI QUI ). In mezzo ai due fuochi c'è il dt Vagnati, che da sempre fa da mediatore tra le parti: l'uomo mercato, intanto, almeno pubblicamente prende tempo. "C’è tanto tempo davanti, inutile parlare sempre di questo o si diventa stucchevoli. Noi siamo contenti, ma vedremo cosa succederà in futuro".

I rapporti tra la società e l'allenatore hanno avuto diverse fasi e ora sono molto più distesi rispetto al passato. Nel primo anno Juric non le ha certo mandate a dire al presidente Cairo e più in generale all'organizzazione interna della società granata. L'apice di questo divario di vedute è stato raggiunto nell'estate 2022 con la celeberrima lite tra Juric e Vagnati, un episodio che dimostrava come l'aria in effetti fosse tesa. Da quel momento in poi, gradualmente, la società ha iniziato ad accontentare il tecnico croato in praticamente tutte le sue richieste, sia tecniche sia organizzative. Da parte sua, Juric ha ripagato questa fiducia con risultati buoni ma non entusiasmanti, soprattutto in questa stagione, che è iniziata in tono minore. Al momento, si può dire che le parti abbiano un rapporto di forza paritario: per il club non sarebbe facile trovare un sostituto di pari valore in caso di divorzio da Juric, e lo stesso Juric fin qui non ha dimostrato sul campo di meritare un top team. Di mezzo, ci sono i risultati di una stagione che può ancora dire molto considerando quanto è corta la classifica nella parte medio-alta. "Bisogna vedere se tutti saremo felici: abbiamo bisogno di fare un salto di qualità", dice Juric. La sensazione al momento è che la matassa non verrà sciolta a stretto giro di posta, e che i risultati del campo da qui alla prossima primavera potrebbero avere un peso determinante.