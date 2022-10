Juventus, lo striscione dei tifosi: “Mercenari, per noi il derby è vita”

Si avvicina il derby della Mole e perciò aumenta anche l'attesa per la partita anche in casa Juve: questa notte sono apparsi degli striscioni allo Juventus Stadium per spronare la squadra in vista della stracittadina. I bianconeri sono chiamati a tornare a vincere dopo la clamorosa sconfitta con il Maccabi Haifa in Champions League. I tifosi richiedono i tre punti alla squadra, che viene accusata di non giocare con l'impegno e l'abnegazione necessari. Così recita uno degli striscioni apparso questa notte: "Il derby per noi è vita: mercenari vincete sta c**** di partita!". Un altro è contro la dirigenza: "Agnelli Vattene!". La protesta è però solo contro la dirigenza, non manca infatti il sostegno all'allenatore: "Mister Allegri non dimetterti mai! Chi rema contro non è degno di questa maglia”. Il clima della gara sarà caldissimo: entrambe le squadre hanno bisogno di vincere e il Torino raramente ha trovato la Juventus così in difficoltà negli ultimi anni.