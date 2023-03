Juventus-Torino 4-2: Bayeye-Pogba, lo scambio di maglie sui social irrita i tifosi

Spunta la foto sui social network dei due giocatori insieme: il gesto non è piaciuto molto ai tifosi granata

Dopo il derby della Mole perso dal Torino per 4-2, è spuntata una foto sui social di Bayeye (poco dopo cancellata) che ha creato alcuni malumori tra i tifosi granata. Infatti, nello specifico, c'è una foto che ritrae il terzino sinistro francese intento a scambiarsi sorridente la maglia con il suo connazionale Pogba. Il gesto ha evidentemente irritato i tifosi del Torino. Tra i commenti letti sul web, "Nuovo dramma" e "Soriano si è fatto cacciare per molto meno". Altri episodi di questo tipo avevano riguardato in passato Soriano e Segre.