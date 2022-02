Juventus-Torino, Belotti punta alla titolarità. Juric: “Sì, è possibile”

La possibilità di vedere Belotti dal 1' nel Derby non è più solo un'ipotesi: il tecnico granata prende l'idea in considerazione

Tornato sul campo del Grande Torino nella sfida contro il Venezia dopo più di due mesi di stop per l'infortunio subito alla coscia destra, Andrea Belotti ha confermato di essere ancora prezioso per i granata di Juric. Entrato in campo al 71', il capitano ha avuto modo di segnare il gol del 2-2, poi annullato dall'arbitro Giua con una scelta discutibile. Ma ora l'obiettivo di Belotti si sposta sul derby, gara che ha messo nel mirino sin dai giorni dell'infortunio. E se già in settimana si era capito che l'ipotesi di vederlo in campo dal primo minuto esisteva, oggi si è avuta una conferma in tal senso da parte dell'allenatore del Torino.

VERSO LA TITOLARITÀ - L'impatto che il Gallo ha avuto nella gara contro il Venezia, dunque, ha permesso a Ivan Juric di poterlo prendere in considerazione come titolare nella formazione che verrà schierata venerdì 18 febbraio, nella sfida contro la Juventus di Allegri - calcio d'inizio alle 20:45 all'Allianz Stadium. Per l'attaccante, il Derby della Mole rappresenterebbe l'opportunità di lasciare il segno e di provare il gusto della vittoria, considerando che da quando è arrivato al Torino i granata non hanno mai vinto una stracittadina, tenendo in considerazione che potrebbe essere il suo ultimo scontro con i bianconeri con la maglia granata (al momento, Belotti non ha nessun accordo per il rinnovo con la società, e dunque rimane in scadenza al 30 giugno 2022). E lo stesso tecnico granata, nella conferenza stampa di oggi giovedì 17 febbraio, non ha escluso l'ipotesi che il Gallo possa entrare sin dall'inizio: "Ha fatto una buona settimana e la possibilità c’è". Le forti motivazioni di Belotti potrebbero convincere Juric a gettarlo nella mischia dal primo minuto, ma c'è da tenere presente che il motore del giocatore non può essere al massimo.