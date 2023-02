Juventus-Torino, Bremer contro Schuurs: passato e presente granata a confronto

L'olandese è stato scelto come rimpiazzo del brasiliano: sinora non lo ha fatto rimpiangere

Luca Bonello

Il Derby della Mole si avvicina e fondamentali per la conquista della stracittadina, considerata l'attitudine del Torino a giocare uomo a uomo a tutto campo, saranno i duelli, in ogni zona del campo. In particolare, però, ce n'è uno che si svolgerà a distanza, tra due difensori la cui carriera non può che essere strettamente legata. Stiamo parlando, ovviamente, di Gleison Bremer e Perr Schuurs, il passato ed il presente del Torino.

Bremer: con Juric rendimento altissimo, poi l'addio redditizio ma amaro — Per Bremer, il derby non può che essere speciale. Quattro stagioni al Torino non si dimenticano, specialmente considerando che proprio il club granata l'ha fatto crescere e gli ha permesso di affermarsi nel calcio italiano. In particolare, grande merito va dato a Ivan Juric, che l'ha fatto rendere a livelli altissimi e che gli ha anche permesso di conquistare il premio di miglior difensore della Serie A 2021/2022. Un rendimento che poi ha permesso al Torino di monetizzare moltissimo dalla sua vendita (50 milioni bonus compresi) e al ragazzo di approdare in una squadra qualificata alla Champions League, il tutto grazie anche ad un bel gesto del brasiliano, che, un anno fa circa, ha rinnovato il contratto col Torino permettendo alla sua cifra di mercato di aumentare. In generale, un'avventura in granata molto positiva quella di Bremer, ma forse rovinata sul finale con il trasferimento alla "rivale storica".

Schuurs: il sostituto che non fa rimpiangere il passato — Per Schuurs, invece, quello di martedì 28 febbraio sarà il secondo derby della sua carriera, il secondo da quando è arrivato a Torino proprio per rimpiazzare Bremer. Sinora, l'olandese, così come quest'ultimo nell'annata scorsa, si sta rivelando davvero un'arma importante per il Toro. La "cura Juric", com'è noto, fa bene ai difensori, e Schuurs infatti non è da meno: è ormai un elemento imprescindibile di questa squadra e la sua valutazione di mercato è sicuramente lievitata da quando è arrivato ad oggi, esattamente come è stato per Bremer. Insomma, un percorso in crescendo per Schuurs, simile a quello del brasiliano, che per questo non lo sta facendo rimpiangere.