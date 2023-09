Juventus-Torino, i gruppi della Maratona diserteranno l’Allianz Stadium

Decisione ufficiale dei membri dei gruppi della Maratona in vista del derby contro la Juventus in programma il prossimo 7 ottobre

Altra stagione, ma la curva Maratona continua a seguire la decisione presa in vista di Juventus-Torino dell’anno scorso: gli Ultras Granata non saranno presenti nel settore ospiti del Derby previsto sabato 7 ottobre alle 18.

La decisione è stata resa nota tramite un comunicato della stessa curva, in cui i tifosi confermano la loro assenza: “Coerenti con la decisione presa in passato, ribadiamo il nostro categorico rifiuto riguardante l’insensato obbligo di iscrizione al sito dei gobbi per poter assistere ad una partita. Non ci piegheremo mai alle loro regole! Lasciamo il settore vuoto”.