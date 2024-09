Karamoh pre Torino-Empoli: “Oggi è una bella opportunità per me”

Pochi minuti prima dell'inizio della sfida tra Torino ed Empoli, valida per i sedicesimi di finale di Coppa Italia, l'attaccante granata Yann Karamoh è intervenuto ai microfoni di Sport Mediaset per fornire le sue sensazioni sul match. Di seguito le sue dichiarazioni: "Oggi abbiamo l'opportunità di passare come l'Empoli, penso che per me sia una buona opportunità però ogni giorno in allenamento bisogna far vedere. Oggi voglio mostrarlo a tutti".