La Circoscrizione 8 alza la voce: “Il Museo del Grande Torino si sposti al Fila”

Come noto, per la costruzione del Museo – che dovrebbe sorgere sul lato di via di Giordano Bruno, dove oggi c’è un appezzamento di terreno usato in comodato dal Torino per gli allenamenti – mancano quasi del tutto le risorse finanziarie: servono più di 4.5 milioni di euro, una volta che la Fondazione li avrà reperiti potrà avocare il terreno e far partire i lavori. Su questo la Circoscrizione 8 specifica: “Chiediamo di avviare una interlocuzione con le Fondazioni bancarie del territorio per verificare l’eventuale disponibilità di investire su un progetto che avrebbe indubbie ricadute positive dal punto di vista culturale ed economico sul territorio della circoscrizione 8, della città, dell’area metropolitana e regionale”.