La FIFA distribuisce soldi per Qatar 2022: al Torino oltre un milione di euro

La FIFA distribuisce 187 milioni ai club per Qatar 2022: il Torino ha incassato in totale la cifra di 1,168,046 milioni di euro

La FIFA ha distribuito 187 milioni ai club per Qatar 2022. Si tratta di un "rimborso" per i club che hanno prestato i loro giocatori alle nazionali per partecipare all'evento. Il Torino aveva cinquegiocatori impegnati nella competizione: Milinkovic-Savic (Serbia), Rodriguez (Svizzera), Vlasic (Croazia), Lukic (Serbia) e Radonjic (Serbia). Il club granata incassa in totale 1,168,046 milioni di euro, sesta dietro all'Atalanta. Le italiane ad aver incassato di più sono la Juventus con 3,048,793 , segue l'Inter con 2,295,028 milioni di euro e infine il Milan, che prende 1,590,550 milioni di euro. La FIGC ha incassato in totale 16,7 milioni di euro, ovvero l'11% dei proventi destinati ai fondi della UEFA.