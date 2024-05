La maggioranza dei lettori è d’accordo con la società: giusto non fare nomi

Nei giorni scorsi qui su Toro News vi abbiamo proposto un sondaggio chiedendovi se foste d'accordo con la scelta della società di non fare nomi in merito alla vicenda del video circolato sui social il 4 maggio. Il video è stato pubblicato da Luca Gemello (il cui intento era positivo, ossia quello di celebrare la giornata e mostrare il gran tifo granata), per poi essere stato prontamente rimosso poco dopo. "Questi sono gli stessi che ieri ci hanno fischiato", è la frase che si sente pronunciare da una voce in sottofondo nel file multimediale, seguito da insulti e frasi sgradevoli. Secondo le risposte fornite in questo sondaggio il 58% dei lettori - 820 votanti - è d'accordo con la scelta della società, mentre il restante 42% - 576 votanti - avrebbe preferito conoscere i nomi dei colpevoli.