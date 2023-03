La moviola di Juventus-Torino 4-2: Chiffi aiutato due volte dalla Var

Subito lavoro per la Var nel derby della Mole. Le prime proteste bianconere arrivano al gol di Karamoh per un presunto fuorigioco dell'attaccante sulla spizzata di Singo da corner. Le proteste sono comunque immotivate. Karamoh, come mostrano le immagini del fuorigioco semiautomatico, è tenuto in gioco dal gomito di Vlahovic. Al 10' altro boato dell'Allianz Stadium per un contatto tra Kostic e Singo nei pressi dell'area del Torino. Si lamenta lo juventino, ma Chiffi valuta correttamente l'episodio: Kostic prende il tempo a Singo, ma inciampa prima di addentrarsi in area e cade senza che ci sia un contatto con l'ivoriano. La gara scorre poi senza particolari interruzioni, con l'arbitro Chiffi che lascia sostanzialmente giocare. Il primo giallo della partita arriva solo al 61' e lo prende Rodriguez per un fallo da dietro su Cuadrado. Infine un ultimo controllo alla Var in occasione del 4-2. Episodio più controverso rispetto al primo e lungo controllo prima di convalidare la rete: in particolare si valuta la posizione di Rabiot sul tocco di Bremer dopo il cross di Kostic. Il francese risulta però essere in gioco poiché solo la mano supera la linea arretrata granata. Nel recupero poi giallo ineccepibile a Ricci, che interviene a gamba tesa su Chiesa e si prende un'ammonizione che lo costringerà a saltare il prossimo match.