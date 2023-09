La moviola di Lazio-Torino 2-0: Radonjic non da rosso, non c’è il rigore

Esagerato il rosso a Radonjic, giusto non assegnare il penalty

Gli episodi più controversi sono arrivati proprio negli ultimi minuti della gara dell'Olimpico. All'88' Nemanja Radonjic interviene duramente sul centrocampista Guendouzi. Il trequartista è protagonista di un pestone sopra la caviglia ai danni del biancoceleste, che si trovava già a terra. L'intervento è duro, ma il serbo non mette cattiveria. Fabbri non nota il fallo in diretta, il gioco si ferma per un controllo del VAR che, però, non ravvede gli estremi per l'espulsione e il conseguente richiamo al monitor del direttore ravennate. Non c'erano nemmeno le basi per poter sanzionare con il cartellino giallo, visto che il VAR può richiamare l'arbitro solo in caso di “chiaro ed evidente errore” o “grave episodio non visto", casi non punibili con una semplice ammonizione.