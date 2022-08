La moviola di Monza-Torino 1-2: Sanabria, posizione regolare sul raddoppio Toro

Esordio fortunato per il Torino, che contro il Monza di Stroppa vince e convince conquistando i primi tre punti a disposizione. Poche storie, quindi: i granata di Juric hanno meritato nettamente la vittoria e la partita non è praticamente mai stata in discussione. A dirigere l'incontro c'era Maurizio Mariani, che ha ben gestito la contesa, non lasciando troppo spazio alle proteste. Eccepibile la gestione dei cartellini - ne mancano un paio all'indirizzo dei giocatori brianzoli - ma per il resto, l'arbitro romano ha ben arbitrato all'U-Power Stadium.

La cronaca degli episodi parte al minuto 12, quando manca un giallo a Pablo Mari per un intervento in ritardo su Sanabria che aveva già allargato il pallone. Al 19' viene ammonito Singo, che trattiene Birindelli: Mariani dice all'ivoriano che è il terzo fallo, ma il cartellino sembra eccessivo per la posizione del campo in cui avviene la trattenuta. Al 66' Sanabria raddoppia su assist di Ricci: Mariani convalida il gol, ma Maggioni al VAR lo richiama per un silent check sulla posizione del paraguaiano. Posizione che viene giudicata regolare: il gol viene giustamente convalidato. All'85' Radonjic va in slalom gigante, entra in area dribblando Marlon e va a terra: Mariani fa giocare, perché il difensore del Monza, si è fermato sul posto un attimo prima dell'impatto. Qualche dubbio resta.