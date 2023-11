La moviola di Monza-Toro 1-1, Doveri bocciato: mancano un gol e un rigore

Procediamo con ordine: è il minuto numero 18, Vlasic al limite dell'area vede Sanabria e prova a servirlo. Un intervento con il braccio sinistro di Carboni - non visto dal direttore di gara - però intercetta il passaggio. Sarebbe dovuta scaturire una punizione dal limite in favore dei piemontesi secondo regolamento, ma il gioco è proseguito. A far discutere è, poi, l'annullamento del gol segnato da Ricardo Rodriguez: Zapata supera Caldirola e mette il pallone in mezzo che arriva sui piedi del difensore svizzero che non ci pensa due volte e calcia in porta segnando la rete dell'1-0. Il direttore di gara ha prima concesso il gol (indicando il centrocampo), poi pochi istanti dopo ci ha ripensato fischiando il fallo in attacco di Zapata su Caldirola. Rivedendo il replay, sembra che il difensore del Monza si sia lasciato cadere con molta facilità.

Doveri non vede il fallo su Lazaro a fine partita

Oltre al gol annullato, al Torino manca anche un rigore su Valentino Lazaro. Al 93esimo Radonjic serve Lazaro che in area di rigore viene colpito da Gagliardini: per Doveri non ci sono stati gli estremi per concedere il calcio di rigore. In seguito al mancato fischio del rigore sono stati ammoniti per proteste sia Juric che Radonjic: "È la seconda volta che c’è fallo in area, non cadiamo e non ci danno il rigore. Già in Coppa siamo usciti per quello. Ma comunque rivedendolo deve fischiarlo a prescindere, è scandaloso. L’anno scorso per una situazione simile abbiamo ricevuto scuse da Rocchi. È un rigore netto. Inspiegabile, Lazaro rimane in piedi ma è comunque rigore netto" ha detto proprio Ivan Juric al termine del match (QUI le dichiarazioni al completo). Il Torino torna da Monza con due punti in meno e il bicchiere mezzo vuoto, ma c'è la consapevolezza di una squadra in crescita, nonostante gli infortuni.