La moviola di Torino-Cagliari 1-2: Pavoletti, il fuorigioco è attivo?

La posizione di Pavoletti viene considerata ininfluente: disturba l‘azione di Milinkovic-Savic?

MOVIOLA - Il primo giallo all’indirizzo di Lovato arriva troppo tardi: al 9’ il difensore di proprietà dell’Atalanta commette un fallo su Brekalo al limite dell’area da sanzionare con l’ammonizione, Volpi non tira fuori il cartellino. Il giallo per Lovato arriva soltanto al 40’ del primo tempo e ci sta tutto. In occasione del gol granata manca il giallo a Dalbert che arriva in ritardo su Belotti senza nessuna intenzione di colpire il pallone. Al 62’ il gol del Cagliari è macchiato dalla posizione di fuorigioco di Pavoletti, che al momento della conclusione di Deiola si trova oltre l’ultimo difensore granata (in questo caso Djidji). Il VAR non controlla, la valutazione di Volpi e del guardalinee è che Pavoletti non prenda parte all'azione: restano molti dubbi, perché l’attaccante del Cagliari deve addirittura spostarsi pur di non essere colpito dal pallone. A tal proposito viene in mente un episodio simile in un Torino-Udinese del 2019, quando un gol di Okaka venne annullato perchè Lasagna era in fuorigioco e sulla traiettoria del pallone. Stavolta, in Torino-Cagliari, tutto buono.