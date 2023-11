La moviola di Torino-Frosinone 1-2: Forneau e Abbattista condannano i granata

La moviola dell'appuntamento di Coppa Italia contro il Frosinone: prova gravemente insufficiente per il direttore di gara

Enrico Penzo

Ennesima brutta serata per il Torino: ieri è stato eliminato dal Frosinone di Di Francesco dalla Coppa Italia. Gara decisa ai supplementari dal gol di Reinier. I ciociari si sono portati in vantaggio ad inizio match, grazie alla rete del giovane Ibrahimovic al proprio esordio stagionale, episodio, però, viziato dal contrasto sospetto di Mazzitelli su Gineitis. La reazione dei granata con la rete di Zima non è stata sufficiente. Da sottolineare una conduzione di gara decisamente da rivedere di Fourneau e del VAR Abbattista, che non analizza con sufficiente attenzione alcuni episodi. I granata, infatti, hanno da recriminare per un rigore netto non concesso a Demba Seck. Anche il Presidente Cairo ha voluto esprimere tutto il suo disappunto al termine della sfida: "Davvero uno scandalo! Terribile: un gol dato che non c'era e un rigore tolto che c'era. Peggio di così non si può".

Gol di Ibrahimovic da rivedere: tocco di braccio involontario, ma il contrasto di Mazzitelli... — Fourneau, dopo un lungo check del VAR, decide di convalidare il gol di Ibrahimovic, che porta il Frosinone in vantaggio al 5' di gioco. Inizialmente, le lamentele sorgono per il tocco di braccio di Mazzitelli, che serve l'assist al classe 2005 tedesco. Guardando con attenzione il contatto tra il pallone e l'arto, risulta evidente che il tocco di mano non è sanzionabile poiché è di natura accidentale. Se avesse segnato lo stesso giocatore, sarebbe stato da annullare (secondo il regolamento, infatti, è da annullare la rete qualora sia lo stesso calciatore a toccare il pallone con la mano, anche se in modo involontario, e a fare gol), ma siccome il pallone va a un compagno il tocco con il braccio non è contestabile.

Piuttosto l'attenzione andrebbe posta su un ulteriore aspetto che, sul momento, è sfuggito a molti: il contrasto tra Mazzitelli e Gineitis. Il capitano del Frosinone, per assicurarsi il pallone, interviene, mettendo in pericolo l'incolumità del calciatore granata, che arriva in anticipo e cerca di colpire il pallone con la testa. Un'azione che solitamente verrebbe fischiata, ma che in questo caso non è stata giudicata irregolare. Il presidente Cairo ha avuto da ridire in merito a questo episodio al termine del match: "C'è un fallo su Gineitis nel primo gol del Frosinone, ma non secondo me, ma secondo Cesari".

Rigore netto non assegnato a Seck — Se l'azione, precedentemente analizzata, potrebbe concedere maggiore libertà di interpretazione, il rigore non assegnato al Torino, invece, segna un grave ed evidente errore da parte del direttore di gara e dei suoi collaboratori. Nel primo tempo supplementare Demba Seck, con una grande accelerazione, entra in area di rigore, dove viene fermato in maniera chiaramente irregolare da Monterisi. Il difensore del Frosinone non devia la traiettoria del pallone, ma interviene sul piede del giocatore granata, che, pur senza cadere, perde l'equilibrio, come si può notare dall'immagine.

Fourneau inizialmente assegna il rigore, ma poi viene richiamato dalla sala VAR. Dopo una revisione al monitor, l'arbitro cambia decisione e decide di non assegnare il penalty. Rimane una scelta difficile da comprendere, visto il chiaro contatto tra il difensore canarino e l'attaccante granata, soprattutto perché ha scelto poi di fischiare fallo in attacco in favore dei ciociari. Forse può avere inciso la mancata caduta di Seck, come testimoniano le parole di Juric nel post: "C'era rigore, lui ha peccato di inesperienza: un rigore netto, vai a terra e si fischia". Sicuramente quest'episodio ha avuto una ripercussione fatale sull'esito del match, poiché subito dopo il Frosinone ne ha approfittato per segnare la rete del definitivo 2 a 1.

