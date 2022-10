La moviola di Torino-Juventus 0-1: Mariani grazia Cuadrado nel primo tempo

Il derby della Mole non è mai una partita semplice da arbitrare. Per l'arduo compito, è stato designato Maurizio Mariani, che ha gestito la gara senza troppi intoppi scegliendo, però, di non estrarre cartellini. Gli unici due gialli del match sono toccati a due granata: situazione paradossale, visti gli episodi che elencheremo in questa sede. Ma passiamo alla cronaca dei principali episodi da moviola del derby della Mole.

La cronaca inizia al minuto 9: Radonjic prova a saltare Danilo sulla linea laterale, il difensore brasiliano non si fa ingannare e passa il pallone all'indietro. Szczesny blocca con le mani e Mariani lascia giocare valutando la giocata di Danilo come involontaria: diversi dubbi. Al 27' Cuadrado viene saltato a centrocampo da Miranchuk e, da dietro, lo trattiene: manca un giallo. Il colombiano viene perdonato anche al 38', quando viene saltato da Lazaro ed entra in scivolata quando l'esterno granata ha già effettuato il cross. Ammonizione sacrosanta, ma anche in questa circostanza Mariani si tiene il giallo. Anche Kostic si rende protagonista di due interventi passibili di giallo, entrambi su Aina, entrambi in netto ritardo. Corrette, invece, le due ammonizioni per Linetty e Lazaro nel secondo tempo, così come è regolare la posizione di Vlahovic nel gol che decide il derby della Mole a favore della Juventus.