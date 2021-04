La moviola di Torino-Juventus 2-2: Belotti-De Ligt, il contatto c’è!

Gli episodi del match / Fabbri non vede il fallo da rigore e il Var non ritiene che l'errore sia evidente. CR7 tenuto in gioco da Bremer

Redazione Toro News

Le polemiche per le decisioni arbitrali in un derby, specie con il Torino a protestare, non mancano quasi mai e la 202ma stracittadina non è stata un'eccezione. All'ottavo minuto del primo tempo Rincon ruba palla ad Alex Sandro e mette un cross basso in area sul quale si avventa Belotti: il Gallo prima manca la palla ma subito dopo c'è l'intervento di De Ligt che prende il piede del capitano granata. Per Fabbri è tutto regolare, il Var Mazzoleni non richiama la sua attenzione, forse non ritenendo l'errore evidente, inoltre l'arbitro era ben posizionato e dunque in questi casi rimane la valutazione del campo. E così si può dire che manchi un rigore al Torino: l'episodio forse è paragonabile per la sua dinamica al contatto tra Sirigu e Lapadula in Benevento-Torino, che portò al penalty per i campani. Il patron granata Cairo ha commentato l'episodio senza criticare espressamente l'arbitro, ma facendo capire la sua perplessità.

Per quanto riguarda l'altro episodio saliente del match, è regolare il 2-2 della Juventus, con Bremer che tiene in gioco per pochi centimetri Cristiano Ronaldo sul prolungamento in girata da parte di Chiellini. Il portoghese si trova la palla lì e la mette dentro da pochi passi. Fabbri in un primo momento annulla per la segnalazione del guardalinee, ma poi il Var smentisce questa decisione.

Altre decisioni: la Juventus ha protestato dopo il gol dell'1-1 di Sanabria perchè a suo dire l'azione era partita da una rimessa laterale che è stata invertita dal guardalinee poichè l'ultimo tocco sarebbe stato di Verdi. Per quanto riguarda la gestione dei cartellini, proteste Toro per una sbracciata di De Ligt al limite su Belotti e per un fallo da dietro con annesse proteste di Chiesa, entrambi nel primo tempo. Giusto, invece, il giallo per simulazione per Bernardeschi nel finale: non c'è fallo di Vojvoda. Infine, da sottolineare la correttezza di Bentancur che nel secondo tempo induce Fabbri a cancellare un giallo ingiusto a Mandragora.