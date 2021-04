Torino-Juventus 2-2, Cairo: “È ancora lunga ma ho visto un Toro con le palle”

Le dichiarazioni del presidente del Torino Urbano Cairo al termine del derby contro la Juventus

Al termine del match tra Torino e Juventus il presidente granata Urbano Cairo ha rilasciato le seguenti dichiarazioni: "Una buona gara, un buon Toro, un Toro volitivo, abbiamo avuto occasioni per vincere ma il gol non è arrivato. Un Toro con le palle per usare un'espressione colorita. Sono soddisfatto ma adesso è ancora lunga e dobbiamo far bene però è una cosa buona per l'autostima. Tutte le partite sono complicate ma se noi abbiamo l'atteggiamento giusto facciamo bene".