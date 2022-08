La moviola di Torino-Palermo 3-0: le proteste di Radonjic? Eccessive ma fondate

Il Toro di Juric vince e convince nel primo impegno in gare ufficiali contro il Palermo: 3-0 il punteggio, grazie alle reti di Lukic, Radonjic e Pellegri. È proprio Nemanja Radonjic ad essere tra i protagonisti del match, vista la grande prestazione culminata nel gol che ha portato il Toro sul 2-0. Lo avrebbe segnato anche prima, sempre su assist di Lukic, se Ghersini non glielo avesse annullato dopo l’On Field Review. I tifosi granata, poi, sono impazziti meno di dieci minuti dopo, quando Nemanja ha realizzato il 2-0 dedicandolo proprio a Ghersini, che in tutta risposta lo ha ammonito.

Siamo intorno all’ora di gioco quando il Torino mette in piedi l’azione più bella del match: Lukic controlla di petto in area, la mette giù e trova Radonjic sul dischetto. Il gol è un gioco da ragazzi: Pigliacelli prova a tuffarsi ma il serbo lo spiazza completamente. Ghersini convalida il gol, ma il VAR lo richiama per valutare la posizione di Sanabria che, tracciate le linee, è di qualche centimetro in fuorigioco. Per Ghersini si tratta di capire se Sanabria sia in fuorigioco attivo o passivo e dopo l’On Field Review sceglie la prima ipotesi, nonostante l’attaccante granata non interferisca con la visuale del portiere né con il tentativo di parata: interpretazione al quanto discutibile.