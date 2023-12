La moviola di Toro-Empoli 1-0: Ebuehi in fuorigioco di pochi millimetri

Il Var annulla il gol di Ebuehi al 30'

Al 10' minuto viene subito annullato un gol bellissimo di Tonny Sanabria: l'attaccante paraguaiano è stato servito da Vlasic che era, però, in fuorigioco. Dopo pochi minuti dal vantaggio del Torino, al minuto 30 dagli sviluppi di un calcio d'angolo l'Empoli aveva pareggiato i conti grazie al gol di Ebuehi: dalla mischia in area Luperto tocca il pallone per il numero 24 dei toscani che a pochi passi segna la rete dell'1-1. Dopo il silent-check con Marini al Var, il direttore di gara ha annullato il gol per un fuorigioco del piede sinistro di pochi millimetri. Così Andreazzoli ha commentato l'episodio nel post: "Si parla di due o quattro millimetri. Al computer mi possono anche levare vent'anni se vogliono. Poi non mi interessa e non voglio parlare di questo... C'è la regola dei quattro millimetri e va accettata, sarà la pianta del piede larga...".