La panchina non incide sul Torino: zero gol e zero punti dai subentrati

Quanto valgono i gol dalla panchina in questa Serie A? Dopo quindici giornate, una volta giunti alla tanto attesa pausa per il Mondiale in Qatar, il dato per il Torino è eclatante. Zero gol sono arrivati dalla panchina e di conseguenza sono maturati zero punti da giocatori subentrati. Questo dato deve necessariamente far riflettere, considerato che alcune squadre hanno raggiunto quota nove reti provenienti dalla panchina. Con i cinque cambi l'incidenza dell'intera rosa può fare e probabilmente deve fare ancor di più la differenza. In casa Torino ciò non si è verificato. Ad esempio, anche nell'ultima partita disputata all'Olimpico di Roma è stato proprio un cambio di José Mourinho a fissare il risultato sull'1 a 1 (Matic a tempo scaduto). Per intenderci nell'ultima giornata prima dello stop iridato ben cinque reti sono sopraggiunte dalla panchina, due delle quali dell'Udinese a Napoli grazie a Nestorovski e a Samardzic. Proprio i friulani vantano un bottino davvero invidiabile da questo punto di vista. Hanno infatti realizzato la bellezza di otto reti dalla panchina, guadagnando quattro punti. In Italia c'è, tuttavia, una squadra che ha fatto addirittura meglio: è la capolista Napoli con nove timbri di giocatori subentrati in corso d'opera. I punti guadagnati dai partenopei sono stati ben otto.