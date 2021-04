La probabile formazione del Torino: possibile turnover sulle fasce

Verso il match / Nicola dovrebbe anche puntare su Rincon titolare, dopo il gol contro la Roma

Il Torino scende di nuovo in campo tre giorni dopo il successo contro la Roma. I granata sfideranno il Bologna allo stadio Dall'Ara mercoledì alle 20.45, per cercare di dare continuità ai tre risultati utili consecutivi: e per quanto riguarda le scelte di formazione, Davide Nicola deve dosare le forze dei suoi senza dimenticare la necessità impellente di fare punti per arrivare alla salvezza, di certo non ancora conquistata.

In mezzo al campo Mandragora non dovrebbe essere in dubbio, così come Verdi: i due giocatori hanno avuto un impatto decisivo nelle ultime tre partite. Lukic invece potrebbe riposare per dare spazio ad un Rincon galvanizzato dal gol contro la Roma. Sulle fasce, potrebbe esserci turnover: Vojvoda e Ansaldi, titolari nelle ultime uscite, potrebbero far posto a Singo (tornato in campo nel secondo tempo della sfida contro i capitolini) e Murru. Su questo Nicola si prenderà ancora del tempo per decidere.