Nicola pre Bologna-Torino: “Dobbiamo essere come Denzel Washington in Codice Genesi”

In conferenza stampa Davide Nicola ha presentato la partita contro il Bologna: "Noi siamo consapevoli che il Bologna arriva da una vittoria importante, che sono una squadra che ha piacere nel giocare. Ha un allenatore propositivo e in questo momento sta bene. Noi arriviamo da una prestazione importante che ci dà consapevolezza, che mettendo insieme tutte le cose sui cui lavoriamo quotidianamente nel percorso che facciamo possiamo essere competitivi. Come si prepara una partita del genere? Si fa nello stesso modo. Si agisce sulle priorità e gli allenamenti diventano più qualitativi. C'è il tempo e lo spazio per provare cose che comunque facciamo sempre. C'è da mantenere alta la concentrazione, la voglia di fare le cose sempre meglio".