Le probabili formazioni di Roma-Torino: Juric punta sul blocco anti-Udinese

La squadra di Juric si prepara alla sfida: Singo favorito su Aina

Il Torino scenderà in campo domani alle ore 18 contro la Roma di José Mourinho, per la partita numero 14 del campionato. Dopo il successo contro l'Udinese i granata vogliono trovare punti anche fuori casa, per migliorare in classifica. il tecnico Ivan Juric dovrà fare le scelte opportune per mandare in campo la migliore formazione possibile, per affrontare una delle squadre più competitive della Serie A.