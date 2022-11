La Sampdoria è la squadra che tira meno: al Torino il compito di stanarla

La Sampdoria è la penultima squadra del campionato di Serie A per numero di tiri effettuati. Da questo dato parte l'analisi di quelli che potrebbero essere i temi tattici della sfida tra il Torino di Ivan Juric e i blucerchiati di Dejan Stankovic . La formazione genovese fatica a costruire e tutti i numeri lo dimostrano. Ha tirato appena 131 volte verso la porta (Torino a 157, in media due conclusioni in più a gara) e con appena 6 reti realizzate ha di gran lunga il peggior attacco del torneo. Nemmeno il passaggio di consegne in panchina tra l'ex granata Marco Giampaolo e Stankovic ha migliorato una situazione piuttosto critica. Poche occasioni prodotte e ancor meno gol all'attivo; insomma, dal punto di vista della costruzione la Sampdoria è stata fin qui una delle formazioni più carenti della Serie A. Le cose non vanno meglio in fase difensiva. I blucerchiati si presenteranno a Torino con la quartultima difesa del campionato con 23 gol incassati (peggio solo Spezia e Cremonese con 24 e Verona con 26).

I problemi strutturali della Sampdoria sono evidenti e quindi ci vorrà un Torino propositivo e brillante per sfruttare al meglio tutte le proprie qualità. Avere i due centravanti acciaccati (sia Sanabria sia Pellegri sono in forte dubbio per la partita di questa sera, mercoledì 9 novembre) non è un vantaggio. Ancor più determinante sarà quindi il lavoro della trequarti. L'uno contro l'uno dei vari Vlasic, Miranchuk e Radonjic avrà un valore fondamentale nella contesa. Il Torino avrà infatti bisogno di stanare una squadra che con ogni probabilità attenderà vigile nella propria metà campo. E dentro la trequarti blucerchiata con pochi spazi bisognerà avere fantasia ed estro. In altre parole, i giocatori più tecnici del Torino avranno il compito di incanalare la gara sui binari corretti.

Serve qualità: Ricci e Rodriguez potenzialmente utili

Dal punto di vista tattico, come detto, i punti interrogativi su Sanabria e Pellegri non aiutano. Il Torino sia nel derby sia a Bologna ha patito enormemente l'assenza di un attaccante puro. Karamoh sta lavorando, come ha sottolineato Matto Paro, vice di Juric, nel postpartita del "Dall'Ara" per ricoprire il ruolo, ma è ancora in una fase embrionale della sua gestazione. Per dettare i ritmi e i tempi un giocatore come Ricci potrebbe risultare prezioso in mezzo al campo. Non sembra infatti la gara con la Sampdoria quella giusta per farlo rifiatare perché in cabina di regia c'è necessariamente bisogno della qualità dell'ex Empoli. Stesso discorso in difesa. Il rientro di un giocatore tecnico come Rodriguez dal 1' potrebbe agevolare il Torino. Muovere il pallone velocemente potrebbe essere il mantra della sfida alla Sampdoria. Obiettivo? Aprire i varchi giusti per fare male un avversario che quasi sicuramente attenderà.