L’alfabeto granata: il 2022 del Toro dalla A… alla Z

Silvio Luciani

Il 2022 è ormai al tramonto e anche in casa Toro è tempo di bilanci. Ripercorriamo l’ultimo anno solare con un alfabeto tutto a tinte granata.

A come Aspettative - Dopo i 50 punti del 2021/2022, l'ambiente si aspettava un ulteriore salto di qualità e nella prima parte del campionato la squadra di Juric ha rispettato le aspettative. I granata sono arrivati alla sosta con 21 punti in 15 partite, 3 in più rispetto allo stesso periodo del campionato scorso.

B come Belotti - Il 2022 è anche l'anno dell'addio di Belotti, che dopo una lunga telenovela ha deciso di non rinnovare con il Torino e trasferirsi alla Roma. Si è chiusa un'esperienza durata 7 anni, in un anno solare in cui Belotti ha raggiunto e superato i 100 gol in Serie A con la maglia del Torino ed è diventato il secondo miglior marcatore nella classifica all-time del club.

C come Crescita - 3 punti in più rispetto alla scorsa stagione e una posizione in più (da 11º a 10º) nella classifica dell'anno solare. Ma la crescita più evidente è dal punto di vista tattico: nella seconda parte del 2021 Juric ha posato le basi della propria creatura, nel 2022 ha continuato a strutturarla. Ora il Torino ha un'identità tattica definita e un progetto tecnico in costante crescita.

D come Davide Vagnati - Il direttore dell'area tecnica del Torino, non sempre apprezzato dalla piazza, ha rinnovato il proprio contratto con i granata fino al 2025 dopo averli riportati nella metà sinistra della classifica senza spese folli.

E come Entusiasmo - Quello che Juric è riuscito a ricostruire attorno al Torino. Lo stile di gioco del Toro riflette il modo di intendere il calcio dei tifosi granata, che si riconoscono nell'intensità dell'allenatore croato.

F come Filadelfia - Dalla mensa al rifacimento delle vele fino alle polemiche sull'apertura del piazzale e degli allenamenti, il Fila è stato uno dei temi dell'anno granata. La speranza è che possa tornare ad essere il centro di gravità del mondo granata.

G come Gol - Quelli che stanno mancando al Torino nel 2022: il bottino complessivo di 39 gol piazzano il Toro al 13º posto dell'anno solare in Serie A. Per completarsi e ambire a piazzamenti illustri, il Toro dovrà trovane di più nel 2023.

H come "Happy new year" - Il 2022 è ormai volto al termine e con l’anno nuovo alle porte non possiamo che augurare un felice anno nuovo ai nostri lettori e ai tifosi granata, con la speranza che il 2023 sia un anno di grandi soddisfazioni, calcistiche e non.

I come Ivan Juric - Una costante nell'anno solare granata, sempre più identificato con i valori del Toro. Il 2022 è stato anche l'anno delle trattative per il rinnovo di contratto, che è ancora in discussione. I tifosi sperano di poter contare su di lui ancora a lungo.

L come Litigio - Finito su tutti i giornali, il litigio in Austria tra Juric e Vagnati è stato l'episodio più clamoroso dell'anno granata. La frattura, in qualche modo, sembra rientrata e la stagione del Toro è ripartita senza troppi intoppi.

M come Milan - La prima big sconfitta dal Toro di Ivan Juric, che è tornato a vincere contro la squadra campione in carica della Serie A per la prima volta dal 2015. Una vera e propria liberazione firmata Djidji-Miranchuk.

N come Nikola Vlasic - L'acquisto più importante del mercato estivo, ha sostituito il partente Brekalo prendendosi subito un ruolo da protagonista. Ora tifosi e addetti ai lavori sperano di vederlo in maglia granata ancora per molto tempo.

O come Occasioni mancate - Il 2022 è stato anche l'anno delle occasioni mancate, delle rimonte subite negli ultimi minuti e delle sliding doors come la partita in casa pareggiata con il Sassuolo. I granata, in troppe circostanze, non sono riusciti ad ottenere risultati proporzionati agli sforzi prodotti.

P come Primavera - Coppitelli l'ha riportata a galla, con Scurto i granata sono tornati ad essere protagonisti e hanno chiuso il 2022 al terzo posto in classifica, valorizzando diversi talenti come Nguessan, Gineitis, Dell'Aquila e non solo.

Q come Quattro - Sono i gol segnati alla Fiorentina il 10 gennaio 2022, in quello che è stato un vero e proprio trionfo per il Torino. Senza dubbio la miglior partita degli ultimi anni.

R come Rivoluzione - Quella che è arrivata nel mercato estivo, con partenze di rilievo e arrivi illustri. Hanno salutato i primi tre capitani in ordine gerarchico: Belotti, Bremer e Mandragora. Sono andati via anche Brekalo, Pjaca, Pobega e sono arrivati Vlasic, Miranchuk, Schuurs, Lazaro e non solo.

S come Samuele Ricci - È arrivato a gennaio per 10 milioni di euro e in poco tempo si è preso le chiavi del centrocampo granata, affermandosi come uno dei migliori giovani talenti italiani: che il 2023 sia l'anno della definitiva consacrazione?

T come Toro - Passaggio obbligato nell'alfabeto granata: più che una squadra è un modo di intendere la vita.

U come Urbano Cairo - Dopo la crisi Covid ha deciso di razionalizzare i costi e di rimettere a posto i conti. Ci sta riuscendo e nonostante ciò il Toro è tornato a migliorare grazie agli investimenti sui giovani (vedi Ricci, Schuurs, Zima, Ilkhan) e, soprattutto, grazie a Juric. I tifosi si aspettano uno sforzo in più per supportare il gran lavoro dell'allenatore e il mercato di gennaio potrebbe già dare indicazioni in tal senso.

V come Vittoria - Nel corso dell'anno solare ne sono arrivate 12, una in meno del 2021 (in cui però si sono giocate ben 9 partite in più). Nel 2022 sono state il 35,29% rispetto al 2021 in cui erano state il 30,23% delle partite giocate.

Z come Zaza - Nel 2022 si è chiusa anche l'esperienza granata di Zaza, uno dei simboli del fallimento del ciclo guidato da Petrachi e Mazzarri. Era arrivato per formare una coppia da sogno con Belotti, ha salutato ad agosto con la rescissione contrattuale ed è tutt'ora svincolato.